Regen und Schnee fordern Feuerwehren

Bozen – Ohne Unterlass hat es bis in den frühen Samstagnachmittag hinein in weiten Teilen Südtirols geregnet oder geschneit.

Das hatte Folgen: Wegen Unwetterschäden und umgestürzter Bäume rückten etwa die Feuerwehren von Schrambach, Rabland, Lana, Gossensass und Oberbozen aus.

Zwischen Nals und Andrian ist es zu einem Steinschlag gekommen. Die Gemeindestraße wurde für den Verkehr gesperrt.

Auf der Brennerautobahn sind aufgrund schneebedeckter Fahrbahnen mehrere Fahrzeuge hängengeblieben.

Auch auf der Karersee-Straße mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Ein Schwerfahrzeug kam auf der Höhe des Sägewerks Latemar nicht mehr weiter.

Die Freiwillige Feuerwehr Moos/Sexten musste hingegen einen Pkw mit Anhänger bergen.

21.12.2019 13:43 UhrAlarmstufe 4 Bergung eines Pkw mit Anhänger. 21.12.2019 ore 13:43Livello di allarme 4Recupero di una macchina con rimorchio.

Pkw stürzt im Passeiertal 20 Meter ab

Beim Absturz eines Pkw in St. Martin in Passeier ist am Samstagvormittag eine Person verletzt worden.

Beim BMW X3 entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard mit elf Mann und das Weiße Kreuz Passeier. Die Rettungskräfte sorgten für die Erstversorgung und den Transport der verunglückten Person ins Krankenhaus.

Der SUV wurde unter Verwendung eines Krans geborgen.