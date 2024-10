Regentief hält Südtirol weiter im Griff

Von: mk

Bozen – In Südtirol bleibt die Lage aufgrund des anhaltenden Regens weiterhin angespannt. Der Warnlagebericht des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz weist für den heutigen Donnerstag zum Teil noch die Warnstufe Orange für Hochwasser sowie die Warnstufe Gelb Massenbewegungen und Murgänge auf.

„Nun legt das Regentief an Intensität zu, in den kommenden Stunden gibt es teils kräftigen Regen. Noch liegt die Schneefallgrenze im Hochgebirge, sinkt aber im Tagesverlauf mit Eintreffen von kühlerer Luft einige hundert Meter ab“, warnte Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X.

Auch die Bäche und Flüsse reagieren am heutigen Tag schneller auf den Regen. „Die Pegelstände starten bereits höher und die Böden sind durchnässter als vorgestern“, schreibt Peterlin.

Der Hochwasserdienst bleibt in Bereitschaft, da einzelne Pegel die Vorwarnstufe erreichen werden.

Am Mittwoch hat die Berufsfeuerwehr von rund 20 kleineren Einsätzen wegen des Unwetters berichtet, unter anderem wegen umgeknickter Bäume.

Wegen der Bodenbefeuchtung können Rutschungen und Steinschläge auch erst in den kommenden Tagen auftreten. Alle Mitarbeiter des Landesstraßendienstes sind weiterhin in Bereitschaft. Ebenfalls in Bereitschaft befinden sich die Landesgeologie und die Forstinspektorate.

Das Tief hat seit den frühen Morgenstunden am heutigen Donnerstag deutlicher angezogen. Die höchste Niederschlagsintensität wird vom späten Vormittag im Westen bis zum frühen Nachmittag im Osten erwartet. „Im Laufe des Abends klingt der Regen überall ab“, kündigte Peterlin an.