Schluss mit dem Gestank

Reinigungstermine für Restmüllbehälter in Bozen

Freitag, 03. Oktober 2025 | 13:59 Uhr
Reinigung der Restmüllbehälter
SEAD
Von: Ivd

Bozen – SEAB informiert, dass ab Montag für vier Wochen die Reinigung der Restmüllbehälter für Haushalts- und Nicht-Haushaltskunden in Bozen durchgeführt wird. Zusätzlich sind Sonderreinigungen an den Mittwochs-Terminen im November, am 5., 12. und 19. vorgesehen.

Die Reinigung erfolgt sowohl während der morgendlichen als auch der abendlichen Schicht, nach der Entleerung der Behälter. Gereinigt werden ausschließlich die Behälter, die zum Zeitpunkt der Abholung am Sammelpunkt auf öffentlichem Boden bereitgestellt sind.

SEAB nutzt die Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass eine korrekte Handhabung des Restmüllbehälters dazu beiträgt, diesen sauber zu halten und die Bildung von Schmutz auf ein Minimum zu reduzieren. Insbesondere ist es wichtig, ausschließlich Restmüll in gut verschlossenen Plastiksäcken in den Behälter zu werfen und stets den Deckel des Behälters zu schließen.

Bezirk: Bozen

