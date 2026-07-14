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Für rund 50 Millionen Dollar wechselte "Gus" den Besitzer

Rekord: T-Rex-Skelett für 50 Millionen Dollar versteigert

Dienstag, 14. Juli 2026 | 18:53 Uhr
Für rund 50 Millionen Dollar wechselte \
APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
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Von: APA/dpa

Ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex ist bei einer Auktion in New York für die Rekordsumme von rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) versteigert worden. Nach einem rund zehnminütigen Wettstreit zwischen sieben Bietern sei der Hammer am Dienstag bei 50,1 Millionen Dollar gefallen. Damit sei mehr als je zuvor bei einer Versteigerung für ein Dinosaurier-Skelett bezahlt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit.

Wer den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Bei dem im US-Bundesstaat South Dakota ausgegrabenen Skelett mit dem Spitznamen “Gus” handle es sich um eines der größten und vollständigsten Skelette dieser Art, die je gefunden worden seien, hieß es. Zuvor hatte das Skelett eines Stegosaurus, das 2024 in New York bei einer Auktion fast 45 Millionen Dollar eingebracht hatte, den Rekord für die teuersten je versteigerten Dinosaurier-Knochen gehalten.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Dinosaurier-Skelette oder Teile davon für Millionensummen versteigert worden. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten jedoch kritisch.

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