Lengstein – In Lengstein am Ritten ist am Mittwoch ein Linienbus auf Abwege geraten.

Das schwere Fahrzeug rollte plötzlich los und krachte in den Garten eines Privathauses.

Die Freiwillige Feuerwehr von Lengstein wurde alarmiert und barg den Bus.

Glück im Unglück: der Sachschaden hält sich in Grenzen und niemand wurde verletzt.