Rittnerin fährt sich selbst ins Aus

Von: luk

Klobenstein – In Klobenstein am Ritten war am Samstagnachmittag ordentlich was los. Am Parkplatz der “Ritten Arena” war nämlich eine 48-jährige Frau bei Rangiermanövern unangenehm aufgefallen.

Beim Versuch, mit ihrem Pkw aus dem Areal herauszufahren, hatte sie nämlich ein geparktes Fahrzeug angefahren und für einen leichten Sachschaden gesorgt.

Der Eigentümer des betroffenen Autos hatte dies bemerkt und versucht, mit der Frau das Versicherungsformular zur Klärung der Sache auszufüllen. Doch er musste bald einsehen, das dieser gut gemeinte Versuch nicht zum Ergebnis führt: Er verständigte die Carabinieri der Station Ritten, die gerade ohnehin nicht weit entfernt im Einsatz waren.

Die Exekutivbeamten stellten umgehend fest, dass die Frau zu tief ins Glas geschaut hatte. Sie verweigerte zunächst einen Alkoholtest.

Schließlich erging Strafanzeige gegen die Rittnerin. Ihr wird Trunkenheit am Steuer mit Unfallfolge vorgeworfen. Außerdem haben die Carabinieri den Führerschein eingezogen und die – bereits aktenkundige Frau – könnte eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 6.000 Euro ereilen. Übrigens: Den Führerschein könnte sie vor diesem Hintergrund und bei einer Verurteilung für die Dauer von bis zu zwei Jahren los sein.