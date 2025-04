Rohrbruch sorgte für Störungen in Wien-Favoriten

Von: apa

Ein Wasserrohrbruch im Bereich des Quellenplatzes in Wien-Favoriten hat am Mittwoch in der Früh für umfangreiche Störungen im Verkehr und in der Wasserversorgung gesorgt. Laut der für Wasser zuständigen Magistratsabteilung 31 (MA 31) waren am Mittwochvormittag sieben Häuser in der Laxenburgerstraße im Bereich Quellenplatz bis Davidgasse betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden mittels Wasserwagen notversorgt.

Die hohe Verkehrsbelastung am Quellenplatz könne auch zu Vibrationen im Untergrund führen, erklärte Norbert Klicha, aus dem Betriebsvorstand von Wiener Wasser am Abend in ORF-“Wien heute”. “Daher kann so ein Wasserrohr auch einmal brechen. Das hat auch nur eine begrenzte Lebensdauer.”

Arbeiten sollen bis Donnerstag andauern

Bei dem Rohr handelt es sich um ein Versorgungsrohr mit 30 Zentimetern Durchmesser. Die Arbeiten zur Schadensbehebung sollen längstens bis Donnerstagfrüh andauern.

Wegen des Gebrechens waren die Linien 11, 6, O und die wegen U1-Bauarbeiten eingerichtete Ersatzlinie E1 nur eingeschränkt unterwegs gewesen. Gegen Mittag konnten die betroffenen Öffis jedoch wieder den Betrieb aufnehmen. Von den Aufräumarbeiten betroffen war auch der Individualverkehr. Die Polizei leistete Hilfe bei den Absperrungen und Umleitungen.