Runggaditsch: Stadel in Brand geraten

St. Ulrich – In Runggaditsch geriet am Samstagabend ein Stadel in Brand. Um dem Feuer Herr zu werden stehen die Wehrleute mehrerer Freiwilliger Feuerwehren im Einsatz.

Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Runggaditsch, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, St. Michael/Kastelruth und die St. Peter/Lajen. Personen kamen keine zu Schaden, auch die Tiere konnten rechtzeitig gerettet werden.

Der Einsatz der Feuerwehren dauert noch an.