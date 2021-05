SAD will nicht lockerlassen

Bozen – Die SAD will die Entscheidung des Landesgerichts nicht hinnehmen und kündigt einen Rekurs an. Bereits seit Wochen läuft ein Tauziehen zwischen der SAD und dem Land Südtirol um die Anlagen und Zuggarnituren der Rittner- und der Mendelbahn. Nun scheint sich dieser Konflikt laut Medienberichten zu verschärfen.

Das Landesgericht Bozen hat am Freitag die Sicherstellungs-Beschlagnahme der Züge der Rittner Schmalspurbahn und die Anlagen der Rittner Seilbahn sowie jene der Mendelbahn bestätigt. “Mit der Entscheidung des Gerichtes wurde die Linie des Landes Südtirol bestätigt. Die mit öffentlichen Geldern finanzierten Anlagen bleiben in der öffentlichen Hand”, erklärte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

SAD-Chef Ingemar Gatterer sieht die Sache jedoch anders und will alle Hebel in Bewegung setzen, um das Blatt doch noch zu wenden. Bekanntlich wollte Gatterer die Garnituren am Ritten bereits verkaufen.