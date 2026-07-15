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Salat ist für die Durchfall-Welle in den USA unter Verdacht geraten

Salat als Verursacher von US-Durchfall-Welle unter Verdacht

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 09:47 Uhr
Salat ist für die Durchfall-Welle in den USA unter Verdacht geraten
APA/APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JP YIM
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Von: APA/dpa

In den USA hat ein Parasit, der explosionsartigen Durchfall verursacht, inzwischen tausende Menschen in 34 Bundesstaaten infiziert. Mehr als 1.600 bestätigte Cyclosporiasis-Infektionen seien bereits erfasst, weitere 5.100 Fälle würden noch untersucht, hieß es von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Da die Krankheit häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Zahl noch deutlich höher liegen.

Die Behörde untersuche, ob die Fast-Food-Kette Taco Bell eine Rolle bei dem Ausbruch spielen könnte, berichtete die US-Zeitung “Washington Post”. Taco Bell hatte bereits vergangene Woche an einigen Standorten unter anderem Salat aus dem Sortiment genommen.

Michigan im Fokus

Als Zentrum des Ausbruchs gilt der US-Bundesstaat Michigan, wo mehr als 3.300 bestätigte und mögliche Fälle gemeldet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte mit dem Parasiten verseuchter Salat die Quelle des Ausbruchs sein, gab die dortige Gesundheitsbehörde bekannt.

Der Parasit wird nach Angaben der CDC in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils explosionsartigem Stuhlgang. Cyclosporiasis-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf.

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