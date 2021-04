Salurn: Flammen züngeln aus Mehrfamilienhaus

Salurn – Am Samstagnachmittag ist auch in Salurn in einem Wohngebäude ein Feuer ausgebrochen. Ein Holzbalkonaufbau stand über drei Stockwerke hinweg in Flammen. Auch das Dach des Hauses im Zentrum des Dorfes war beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Salurn samt dem Löschzug Gfrill um kurz nach 15.00 Uhr betroffen.

“Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits zwei Balkone in Vollbrand. Die Flammen hatten sich auch bereits auf das Flachdach und einen weiteren Balkon ausgebreitet. Umgehend entschied der Einsatzleiter, die Alarmstufe auf ‘Großbrand’ zu erhöhen. Es wurden somit auch die Wehren von Laag, Kurtinig, Margreid, Neumarkt und Tramin sowie die Bezirksfunktionäre zum Einsatzort geschickt”, so die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt.

Gemeinsam gelang es den Wehrleuten, das Feuer zu bändigen. “Mittels gezielten Löschangriffen konnte der Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Nun wird daran gearbeitet, die Dacheindeckung aus Metall zu öffnen, um so an alle Glutnester ranzukommen und diese zu löschen”, so die Feuerwehr Neumarkt.

Die Schäden an der Fassade und im Mehrfamilienhaus sind beträchtlich. Derzeit sind drei Wohnungen unbewohnbar. Verletzt wurde niemand. Ein Hund, der sich noch in einer der betroffenen Wohnungen befand, wurde durch einen Atemschutztrupp gerettet. Laut Alto Adige soll der Vierbeiner eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.

Im Einsatz waren rund 100 Wehrleute mit 22 Einsatzfahrzeugen, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.