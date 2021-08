Sanitätsbetrieb lädt Studierende ein

Investment for the future – Ausgabe 2021

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb investiert in die Zukunft und lädt Studierende der Krankenpflege und anderer Gesundheitsberufe zu einem Event ein, das am Freitag den 3. September im Noi Techpark in Bozen stattfindet. Beginn um 17.00 Uhr.

Für den Sanitätsbetrieb ist es von fundamentaler Bedeutung, in Personal zu investieren, damit auch in Zukunft der hohe Betreuungsstandard in Südtirol beibehalten werden kann. Im Beisein von Gesundheitslandesrat Thomas Widmann, Generaldirektor Florian Zerzer, der neuen Direktorin der Personalabteilung Sabrina Balduzzi und vielen anderen Führungskräften des Sanitätsbetriebes, werden verschiedene Themen behandelt. Beispielsweise wird über Anstellungsmöglichkeiten, Arbeitsturnusse, Gehälter, Aus- und Weiterbildungen, Karrieremöglichkeiten und über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen.

Für weiterführende persönliche Gespräche werden sechs Informationsstände zu ebenso vielen sanitären Themenbereiche aufgebaut. Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes werden den Studierenden zur Verfügung stehen, um deren Fragen zu beantworten oder mögliche Unklarheiten zu beseitigen.

„Wir blicken mit großem Optimismus in die Zukunft, ist uns doch bewusst, dass wir auf viele motivierte und gut ausgebildete junge Menschen zählen können“, bekräftigt Pflegedirektorin Marianne Siller, “und dieses Bewusstsein hat uns dazu veranlasst, ein ihnen gewidmetes richtiges Fest zu organisieren, bei dessen Gelegenheit wir die Möglichkeit haben, uns als attraktiven und dynamischen Arbeitsgeber vorzustellen.“

Das Event mit dem Titel „Investment for the future“, zu dem alle Studierende der Krankenpflege, anderer Gesundheitsberufe sowie Absolventinnen und Absolventen herzlichst eingeladen sind, findet am Freitag, den 3. September 2021 von 17.00 bis 21.00 Uhr im NOI Techpark in der Voltastraße 13 in Bozen statt.

Einlass ist nur mit GreenPass möglich sowie mit einer Mail der bestätigten Anmeldung.

Zur Anmeldung und für weitere Informationen: https://www.sabes.it/de/investment-for-the-future-auflage-2021.asp