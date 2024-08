Sarntaler Alpen: 19-Jährige rutscht 50 Meter steilen Abhang hinunter

Von: mk

Meran – Der Bergrettungsdienst im AVS Meran hat auch in diesem Sommer alle Hände voll zu tun. Am Samstag wollten zwei deutsche Bergsteiger über das Ifingerschartl (2.115 Meter) in den Sarntaler Alpen nach Meran 2000. Sie benutzen dazu den Weg 18A. An einem ausgesetzten Stück rutschte die 19-jährige K. E. gegen 16.30 Uhr aus und kollerte ungefähr 50 Meter den steilen Abhang hinunter. Ihr Begleiter setzte daraufhin den Notruf ab.

Die Bergrettung Meran klärte telefonisch die Lage ab und rückte mit fünf Bergrettern aus. Zu Fuß stiegen sie zur Verunfallten auf und versorgten dann ihre Verletzungen.

Diese stellten sich angesichts des Sturzes als nicht so gravierend heraus. Da sich der Abtransport lang und schmerzhaft für die Verunfallte gestalten würde, entschied die Bergrettung Meran, einen Rettungshubschrauber anzufordern.

Die Patientin wurde für eine Windenbergung vorbereitet und dann mit der Winde in den Helikopter gezogen. Dieser brachte sie zur Kontrolle ins Krankenhaus Meran.

Die zurückgebliebenen Bergretter begleiteten den unverletzten Bergsteiger nach Meran 2000 und brachten Ihn mit dem Einsatzfahrzeug in seine Urlaubsunterkunft.

Der Einsatz endete gegen 19.00 Uhr.