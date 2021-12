Saunabrand in Gröden: 86 Hotelgäste evakuiert

Wolkenstein – Die Freiwilligen Feuerwehren von Wolkenstein, St. Christina und St. Ulrich haben in der Nacht auf Samstag all ihre Erfahrung benötigt, um einen Brand im Hotel Biancaneve in Wolkenstein unter Kontrolle zu bringen.

Die Alarmsirenen heulten um kurz nach Mitternacht. Das Feuer entfachte sich im Saunabereich und sorgte vor allem dort für starke Verwüstung. Ein Ausbreiten der Flammen auf das restliche Hotel konnte verhindert werden, allerdings sorgte die starke Rauchentwicklung für Schäden auch an der restlichen Struktur. Somit ist der Sachschaden erheblich.

Glücklicherweise wurde aber niemand ernsthaft verletzt. 86 Hotelgäste mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden. Sie wurden in andere Hotels untergebracht. Ein Feuerwehrmann musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ärztliche Behandlung übergeben werden. Ihm soll es Medienberichten zufolge bereits besser gehen.

Die Nachlöscharbeiten haben noch einige Zeit in Anspruch genommen. Neben den rund 100 Wehrleuten waren das Weiße Kreuz und die Carabinieri von St. Ulrich im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.