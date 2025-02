Schaulustige der ungewöhnlichen Art bei Feuerwehreinsatz

Von: luk

Wangen/Ritten – Ein spektakulärer Unfall hat sich am Mittwoch in Wangen am Ritten oberhalb des Sarntals ereignet. Ein Lieferwagen stürzte über einen Abhang hinunter und überschlug sich. Erst in einem Weinberg kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Stillstand.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Doch glücklicherweise blieb es bei einem erheblichen Sachschaden – verletzt wurde niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Wangen rückte sofort aus und erhielt Unterstützung von der Feuerwehr Sarnthein. Gemeinsam sicherten sie das Fahrzeug und zogen es mithilfe einer Seilwinde mühsam wieder den Hang hinauf.

Während der Bergungsaktion sorgten ungewöhnliche Zaungäste für Schmunzeln: Eine neugierige Lama-Herde verfolgte die Arbeit der Einsatzkräfte mit großem Interesse.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Fahrzeug erfolgreich geborgen werden, und der Vorfall ging glimpflich aus.