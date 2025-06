Schluderns: Schwerer Motorradunfall fordert ein Todesopfer

Von: ka

Schluderns – Am Montagnachmittag ereignete sich in Schluderns ein tödlicher Motorradunfall. Ersten Informationen zufolge stießen dort gegen 16.15 Uhr ein Motorrad und ein Pkw zusammen. Dabei erlitt eine Person tödliche Verletzungen. Zwei Personen wurden mittelschwer und zwei weitere leicht verletzt. Während die mittelschwer verletzten Patienten in das Krankenhaus von Schlanders eingeliefert wurden, konnten die Leichtverletzten vor Ort ausreichend behandelt werden.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungstransportwagen, die Feuerwehr, die Notfallseelsorge sowie die Carabinieri.