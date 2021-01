Schluss mit Fernunterricht: Oberschulen starten am 7. Jänner

75 Prozent dürfen in die Klasse zurück

Bozen – Während in anderen Regionen Italiens der Termin wackelt, läuft bei uns in Südtirol alles nach Plan: Die Oberschüler werden nach den Weihnachtsferien ab 7. Jänner wieder im Klassenzimmer sitzen.

Allerdings kehren die Oberschulen dem Fernunterricht nicht ganz den Rücken zu. Nur 75 Prozent der Oberschüler sitzen ab Donnerstag wieder vor einer grünen Tafel. Im restlichen Staatsgebiet sollen es 50 Prozent sein.

Im Veneto müssen die Oberschulen allerdings bis Ende Jänner im Fernunterricht bleiben. Das hat Präsident Luca Zaia aufgrund der hohen Infektionszahlen angeordnet.

Ob auch in anderen Regionen der geplante Neustart verschoben wird, ist derzeit unklar. Die Schulgewerkschaften fordern mehr Zeit, um den Schülertransport besser zu organisieren.

Unterrichtsministerin Azzolina will grundsätzlich jedoch an der Rückkehr zum Präsenzunterricht am 7. Jänner festhalten.