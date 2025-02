Schnee und Nebel behindern Schiffe und Flüge in der Türkei

Von: APA/dpa

Der Schiffsverkehr durch die Meerenge Bosporus in der türkischen Metropole Istanbul ist vorübergehend unterbrochen. Grund sei starker Nebel, berichtete der staatliche Sender TRT unter Berufung auf das türkische Verkehrsministerium. Der Verkehr stehe in beide Richtungen still. In Istanbul fällt seit dem Mittag viel Schnee. Wie Turkish Airlines mitteilte, fallen wegen des Wetters bis einschließlich Samstag auch zahlreiche Flüge ab und zum Istanbul Airport aus.

Laut Vorhersage soll es auch die kommenden vier Tage mit Unterbrechungen schneien. Der Bosporus verläuft durch die türkische Metropole und teilt sie in einen asiatischen und einen europäischen Teil. Es ist eine der wichtigsten Wasserstraßen und Handelsrouten der Welt. Der Bosporus verbindet das Schwarze Meer mit dem Marmarameer. Weil ihn täglich zahlreiche Schiffe passieren, herrscht in der Regel hohe Verkehrsdichte.