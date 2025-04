Schneemenge im Himalaya erreicht 23-Jahres-Tief

Von: APA/AFP

Die Schneedecke im asiatischen Hindukusch-Himalaya-Gebirge hat einem Bericht zufolge ein 23-Jahres-Tief erreicht. Dies stelle eine Bedrohung für fast zwei Milliarden Menschen dar, die für ihre Wasserversorgung auf Schmelzwasser angewiesen sind, warnten Wissenschafterinnen und Wissenschafter in einem am Montag veröffentlichten Bericht.

Forschende hätten einen “signifikanten Rückgang” der saisonalen Schneemengen in der Region festgestellt. Der Zeitraum, in der Schnee den Boden bedeckt, sei 23,6 Prozent unter dem Normalwert gelegen, erklärte das Wissenschaftszentrum Icimod, an dem Bangladesch, China, Indien, Myanmar, Nepal, Afghanistan, Pakistan und Bhutan beteiligt sind. Der Trend, der nun bereits das dritte Jahr in Folge anhalte, “bedroht die Wassersicherheit von fast zwei Milliarden Menschen”.

Schneefall spät und im Schnitt gering

Der Hauptautor des Icimod-Berichts, Sher Muhammad, sagte, dass der Schneefall in diesem Jahr erst spät im Jänner begonnen habe. Er sei im Winter im Schnitt gering geblieben.

Mehrere Länder in der Region haben bereits Dürrewarnungen herausgegeben. Icimod forderte die Länder, die auf die zwölf großen Flussgebiete in der Region angewiesen sind, auf, ein verbessertes Wassermanagement, eine stärkere Dürrevorsorge, bessere Frühwarnsysteme und eine verstärkte regionale Zusammenarbeit zu entwickeln. Das Hindukusch-Himalaya-Gebirge, das sich von Afghanistan bis Myanmar erstreckt, verfügt über die größten Eis- und Schneereserven außerhalb der Arktis und Antarktis.