Schnüffelhunde sichern Weihnachtsmärkte

Bozen – Auch wenn das Infektionsgeschehen in Südtirol dynamischer geworden ist, sollen Weihnachtsmärkte heuer stattfinden. Es sind aber strenge Auflagen vorgesehen, so das Tagblatt Dolomiten: limitierte Zugänge, kein Alkoholausschank am Budel oder Zusammenstehen in der Gruppe.

Außerdem sollen geschulte Spürhunde Infizierte aus der Menge herausfiltern. Die Maßnahmen scheinen erforderlich: „Noch zwei Herde wie Sexten, und wir können die Märkte vergessen“, entschlüpft es Landesrat Thomas Widmann.

