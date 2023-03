Schock im Gadertal: Adrian Foro Gau [25] bei Waldarbeiten ums Leben gekommen

Abtei – Nach dem tödlichen Arbeitsunfall im Gadertal in den Dolomiten sitzt der Schock tief: Adrian Foro Gau (25) aus Rumänen ist am Mittwochnachmittag bei der Waldarbeit im Gemeindegebiet von Abtei tödlich verunglückt. Der Unfall trug sich in der Zone Pradat zu, als der 25-Jährige gemeinsam mit zwei Landsleuten bei der Holzarbeit beschäftigt war.

Der junge Mann wurde von einem Baumstamm am Brustkorb getroffen und erdrückt. Der genaue Unfallhergang ist weiterhin unklar, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Gau bediente die Seilwinde, seine beiden Kollegen waren weiter im Tal.

Alarm geschlagen wurde um 14.20 Uhr. Im Einsatz standen die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung, die Feuerwehr, die Carabinieri und die Notfallseelsorge.

Das Erreichen des genauen Unfallorts war zudem kein einfaches Unterfangen, da die Forststraße völlig vereist war. Der Notarzthubschrauber hat die Retter daher mit der Seilwinde heruntergelassen. Reanimierungsversuche schlugen jedoch fehl. Die Einsätzkräfte konnten nur mehr den Tod des jungen Rumänen feststellen.

Der Leichnam, der mit dem Hubschrauber geborgen wurde, wird in der Leichenkapelle in Abtei aufgebahrt.