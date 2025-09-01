Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schon mehr als 620 Tote bei Erdbeben in Afghanistan
Zahlreiche Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht

Schon mehr als 620 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Montag, 01. September 2025 | 08:40 Uhr
Zahlreiche Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht
APA/APA/AFP/AIMAL ZAHIR
Von: APA/AFP/dpa

Nach einem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans hat das Innenministerium des Landes mindestens 622 Todesopfer bestätigt. Mehr als 1.500 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Ministeriumssprecher Abdul Mateen Kani der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Am schlimmsten betroffen sei die Provinz Kunar mit mindestens 610 Toten und 1.300 Verletzten. In der angrenzenden Provinz Nangarhar seien mindestens zwölf Menschen getötet und weitere 255 verletzt worden.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum des Bebens mit der Stärke 6,0 rund 42 Kilometer von Dschalalabad, der Hauptstadt von Nangarhar, entfernt. Es ereignete sich demnach in nur acht Kilometern Tiefe. Der Erdstoß kurz vor Mitternacht war auch in Kabul und in der rund 370 Kilometer entfernten pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu spüren, wie AFP-Journalisten berichteten.

Mindestens fünf Nachbeben

Auf das Beben folgten laut USGS mindestens fünf Nachbeben, darunter eins der Stärke 5,2. Afghanistan wird häufig von Erdbeben erschüttert, insbesondere in der Hindukusch-Region. In der Nähe des Gebirges treffen die Eurasische und die Indische Erdplatte aufeinander.

Dem Zentrum für Geoforschung (GFZ) zufolge zerstörte das Erdbeben zahlreiche Lehm- und Steinhäuser. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden.

Naturkatastrophen treffen Land regelmäßig schwer

Im vergangenen Jahr kamen bei einer Reihe von Erdbeben im Westen des Landes mehr als 1.000 Menschen ums Leben. Angesichts des jahrzehntelangen Konflikts und der oft schlechten Bausubstanz sind viele Häuser in Afghanistan nicht sonderlich stabil. Die aktuelle Katastrophe verdeutlicht erneut, wie schutzlos eines der ärmsten Länder der Welt Naturkatastrophen ausgesetzt ist.

Bei Überschwemmungen in der Provinz Nangarhar waren außerdem in der Nacht auf Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

