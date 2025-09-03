Aktuelle Seite: Home > Politik > Putins wirre Erklärung lässt tief blicken
Angriff auf Ukraine erneut gerechtfertigt

Putins wirre Erklärung lässt tief blicken

Mittwoch, 03. September 2025 | 12:06 Uhr
Xi beim Handschlag mit Putin
APA/APA/AFP/ALEXANDER KAZAKOV
Schriftgröße

Von: mk

Peking – Auf dem SCO-Gipfel in China versucht Kreml-Despot Wladimir Putin dem Westen die Schuld für den Krieg in der Ukraine zuzuschieben.

Putin hat beim Treffen der sogenannten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in China gemeinsam mit Staatsoberhaupt Xi Jinping Einigkeit demonstriert. Die riesige Militärparade in Peking sollte Eindruck schinden. Gleichzeitig nutzte der russische Diktator die Gelegenheit, um einmal mehr die Ursachen des Ukraine-Kriegs auf ganz eigene Art zu interpretieren.

Demnach habe laut Putin der Westen im Jahr 2014 in Kiew angeblich einen Staatsstreich herbeigeführt und die Ukraine damit in eine „Krise“ gestürzt. Diese wolle beseitigen wolle, so die eigenwillige Ausführung des Autokraten aus Moskau. Wie Russlands staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet, seien die ständigen Versuche des Westens, Kiew in die Nato hineinzuziehen, einer der Hauptgründe für den Konflikt in der Ukraine.

„Diese Krise entstand nicht als Ergebnis eines ‚Angriffs Russlands auf die Ukraine‘, sondern als Ergebnis eines Staatsstreichs in der Ukraine, der vom Westen unterstützt und provoziert wurde“, erklärte Putin in China. Das Ergebnis des angeblichen „Staatsstreichs“ von 2014 sei laut Kreml-Despot die Beseitigung jener politischen Führung des Landes gewesen, „die den Beitritt der Ukraine zur Nato nicht unterstützte“.

Was Putin damit verschleiert und was tatsächlich passiert ist: Im Februar 2014 hatte das ukrainische Parlament den Kreml-freundlichen Präsidenten Wiktor Janukowytsch seines Amtes enthoben, der daraufhin nach Russland floh. Bei der folgenden Präsidentschaftswahl setzte sich der pro-europäische und Kreml-kritische Unternehmer Petro Poroschenko durch, bis ihm in einem demokratischen Prozess und nach einer neuerlichen Wahl im Mai 2019 Wolodymyr Selenskyj folgte.

Putin annektierte seinerseits unterdessen im Frühjahr 2014 völkerrechtswidrig die Schwarzmeer-Halbinsel Krim und unterstützte Aufstände von prorussischen Separatisten im Donbass mit Waffen und Nachschub.

Wie die Tass berichtet, verlangte Putin in Peking eine Beseitigung der „Grundursachen der Krise“. Erst dann könne die „ukrainische Regelung nachhaltigen und langfristigen Charakter“ haben. Abgesehen von den Lügen, die Putin erzählt: Die Aussagen lassen nicht unbedingt auf Russlands Bereitschaft schließen, einen Waffenstillstand einzugehen oder gar Frieden anzustreben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
127
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
Kommentare
42
Arbeit an Norovirus-Vakzinen: Würdet euch impfen lassen?
„Kleptomanieanfall“ erschüttert den italienischen Schwimmverband
Kommentare
37
„Kleptomanieanfall“ erschüttert den italienischen Schwimmverband
Anzeigen
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 