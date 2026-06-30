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Geisterfahrer zwischen Meran und Algund

Schreckmoment auf der MeBo

Dienstag, 30. Juni 2026 | 15:25 Uhr
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apa - Symbolbild
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Von: luk

Meran – Schreckmoment auf der MeBo: Am Dienstagvormittag wurde zwischen Meran und Algund ein Geisterfahrer gemeldet. Laut der Verkehrsmeldeinformationen war das Auto gegen 11.00 Uhr auf der Südspur in falscher Richtung unterwegs.

Unmittelbar nach Eingang der Meldung wurde eine Polizeistreife alarmiert, um das Fahrzeug ausfindig zu machen und die Sicherheit auf der Schnellstraße wiederherzustellen.

Nach rund zehn Minuten wurde Entwarnung gegeben. Der Geisterfahrer hatte die Schnellstraße verlassen.

Bezirk: Bozen

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