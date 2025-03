Schüler verletzte Kollegen vor Wiener Lehranstalt mit Messer

Von: apa

Ein 16-Jähriger hat Donnerstagmittag bei einem Streit mit einem 15-jährigen Mitschüler vor einer Mittelschule in Wien-Favoriten zu einem Messer gegriffen und seinen Kontrahenten am Oberschenkel verletzt. Während der Verdächtige flüchtete, wurde der verletzte Jugendliche in die Lehranstalt gebracht und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Berufsrettung versorgte den Schüler und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Der mutmaßliche Täter war namentlich bekannt. Polizisten nahmen den 16-jährigen syrischen Staatsbürger an dessen Wohnadresse fest. Warum es zu dem Streit kam und warum es so eskalierte, war laut Polizeisprecher David Pawlik Gegenstand von Ermittlungen. Diese führte das Stadtpolizeikommando Favoriten.