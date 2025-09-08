Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Erster Einsatz ab 8. September auf der Linie 201

Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord

Montag, 08. September 2025 | 17:09 Uhr
Sasa Schülertransport SaSa ©ArminHuber_HQ-2367
LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Mit dem Start des neuen Schuljahres setzen Land Südtirol und SASA AG ein klares Zeichen für mehr Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr. So sind auf den Schülerfahrten der Linie 201 ab dem 8. September externes Sicherheitspersonal im Einsatz, teilt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mit.

Ziel sei es, allen Schülerinnen und Schülern eine verlässliche und geschützte Fahrt zu ermöglichen – und den Eltern ein gutes Gefühl zu geben.

„Uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihre Fahrt zur Schule und nach Hause in einem sicheren Umfeld erleben können. Mit dem Einsatz von zusätzlichem Personal stärken wir das Sicherheitsgefühl und tragen zu einem guten Start ins neue Schuljahr bei“, erklärt SASA-Präsidentin Astrid Kofler.

Das Land Südtirol als Auftraggeber unterstützt diese Maßnahme ausdrücklich. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider betont: „Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler hat oberste Priorität. Mit dieser Aktion setzen wir gemeinsam ein klares Signal für Verantwortung, denn Busse sind kein rechtsfreier Raum.“

In den vergangenen Jahren haben Land und SASA in den Stadtbussen und auch auf außerstädtischen Linien zahlreiche Maßnahmen für mehr Sicherheit gesetzt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Kommentare
66
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Kommentare
63
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
48
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Kommentare
27
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
„Geschichte, Verantwortung und Zukunft im Fokus”
Kommentare
22
„Geschichte, Verantwortung und Zukunft im Fokus”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 