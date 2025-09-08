Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord

Von: mk

Bozen – Mit dem Start des neuen Schuljahres setzen Land Südtirol und SASA AG ein klares Zeichen für mehr Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr. So sind auf den Schülerfahrten der Linie 201 ab dem 8. September externes Sicherheitspersonal im Einsatz, teilt das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mit.

Ziel sei es, allen Schülerinnen und Schülern eine verlässliche und geschützte Fahrt zu ermöglichen – und den Eltern ein gutes Gefühl zu geben.

„Uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihre Fahrt zur Schule und nach Hause in einem sicheren Umfeld erleben können. Mit dem Einsatz von zusätzlichem Personal stärken wir das Sicherheitsgefühl und tragen zu einem guten Start ins neue Schuljahr bei“, erklärt SASA-Präsidentin Astrid Kofler.

Das Land Südtirol als Auftraggeber unterstützt diese Maßnahme ausdrücklich. Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider betont: „Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler hat oberste Priorität. Mit dieser Aktion setzen wir gemeinsam ein klares Signal für Verantwortung, denn Busse sind kein rechtsfreier Raum.“

In den vergangenen Jahren haben Land und SASA in den Stadtbussen und auch auf außerstädtischen Linien zahlreiche Maßnahmen für mehr Sicherheit gesetzt.