Schüsse in Bozen: Vergleich über 17 Monate Haft

Bozen – Im April 2022 hat ein Mann Schüsse in der Sassaristraße in Bozen und danach noch in Bozen Süd abgegeben. Dabei wurde auch das Fenster eines Hauses getroffen.

Der 55-Jährige wurde unmittelbar danach ausfindig gemacht und festgenommen. Die Ermittlungen haben zutage gebracht, dass er in einer depressiven Phase war und unter Alkoholeinfluss gehandelt hat.

Medienberichten zufolge ist das Verfahren gegen ihn nun mit einem Vergleich in Höhe von 17 Monaten Haft ausgegangen. Davon hat der Bozner bereits zehn Monate abgesessen.

Bis das Urteil Rechtskraft erlangt, wurde der Mann aus der Haft entlassen.