Schüsse in schwedischem Einkaufszentrum: Teenager verdächtig

Von: APA/dpa

Nach Schüssen in einem schwedischen Einkaufszentrum steht ein Bursche im Alter von unter 15 Jahren unter Tatverdacht. Bei ihm handelt es sich um den mutmaßlichen Täter, dem schwere Waffendelikte und zweifacher Mordversuch vorgeworfen werden, wie die zuständige Polizei mitteilte. Er befinde sich in Gewahrsam und sei derzeit in einem Heim untergebracht.

Die Schüsse waren am Sonntagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Kungsbacka südlich von Göteborg gefallen. Ein Mann im Alter von rund 25 Jahren wurde dabei verletzt, der Täter gefasst. Der Tatverdächtige schoss dabei nach Polizeiangaben nicht nur auf das eigentliche Opfer, das sich weiter in stabilem Zustand im Krankenhaus befindet, sondern auch bei seiner Festnahme – daher wird im versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen.

Schweden ringt seit Jahren mit kriminellen Gangs, die sich an zahlreichen Orten im Land Konflikte liefern und teils äußerst gewaltbereit sind. Dabei fallen auch immer wieder Schüsse. Oft sind gerade minderjährige Teenager wie der Tatverdächtige von Kungsbacka unter den Tätern und Opfern. Ob die Hintergründe des Vorfalls in dem Einkaufszentrum ebenfalls im Bandenmilieu liegen, ist jedoch noch unklar.