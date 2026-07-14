Schwere Gewitterfront sorgt für zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet

Von: ka

Bozen – Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr zog am heutigen Abend ein vom Etschtal herannahendes Gewitter über die Stadt hinweg. Diese heftige Schlechtwetterfront war von schweren Sturmböen, Starkregen und dichtem Hagelschlag begleitet. In der Folge kam es in der gesamten Südtiroler Landeshauptstadt innerhalb kürzester Zeit zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen.

Die Freiwillige Feuerwehr Bozen musste zu einem knappen Dutzend Notfällen ausrücken, um die entstandenen Schäden im Stadtgebiet zu bewältigen. Vor allem blockierte Verkehrswege und Sturmschäden hielten die Einsatzkräfte dabei in Atem.

Unter anderem kam das schwere Transportfahrzeug mit Kran zum Einsatz, um die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oberau-Haslach tatkräftig zu unterstützen. Gemeinsam beseitigten die Wehrleute einen großen, umgestürzten Baum, der in der Industriezone eine Straße blockierte.

Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller beteiligten Stadtteilfeuerwehren konnten sämtliche Gefahrenstellen schnell und sicher geräumt werden.