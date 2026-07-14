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Freiwillige Feuerwehr Bozen war im Einsatz

Schwere Gewitterfront sorgt für zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet

Dienstag, 14. Juli 2026 | 23:34 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO - Vigili del Fuoco Volontari Bolzano ODV
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Von: ka

Bozen – Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr zog am heutigen Abend ein vom Etschtal herannahendes Gewitter über die Stadt hinweg. Diese heftige Schlechtwetterfront war von schweren Sturmböen, Starkregen und dichtem Hagelschlag begleitet. In der Folge kam es in der gesamten Südtiroler Landeshauptstadt innerhalb kürzester Zeit zu zahlreichen wetterbedingten Einsätzen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO – Vigili del Fuoco Volontari Bolzano ODV

Die Freiwillige Feuerwehr Bozen musste zu einem knappen Dutzend Notfällen ausrücken, um die entstandenen Schäden im Stadtgebiet zu bewältigen. Vor allem blockierte Verkehrswege und Sturmschäden hielten die Einsatzkräfte dabei in Atem.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO – Vigili del Fuoco Volontari Bolzano ODV

Unter anderem kam das schwere Transportfahrzeug mit Kran zum Einsatz, um die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oberau-Haslach tatkräftig zu unterstützen. Gemeinsam beseitigten die Wehrleute einen großen, umgestürzten Baum, der in der Industriezone eine Straße blockierte.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bozen EO – Vigili del Fuoco Volontari Bolzano ODV

Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller beteiligten Stadtteilfeuerwehren konnten sämtliche Gefahrenstellen schnell und sicher geräumt werden.

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Bezirk: Bozen

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