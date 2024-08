Schwere Vorwürfe: Jugendliche [16] mit Drogen gefügig gemacht

37-Jähriger in Bozen verhaftet

Von: luk

Bozen – Am Montag ist in Bozen ein 37-jähriger Italiener von der Polizei festgenommen worden. Die Verhaftung erfolgte auf Anordnung des Untersuchungsrichters des Bozner Gerichts, Emilio Schönsberg, nach einem Antrag des Staatsanwalts Igor Secco. Der Mann wird verdächtigt, eine 16-jährige Jugendliche sexuell missbraucht, entführt und ihr Drogen verabreicht zu haben.

Vor einer Woche wandte sich die Jugendliche an die Polizei, nachdem sie über 24 Stunden nicht nach Hause zurückkehren konnte. Der Verdächtige hatte sie an einer Bushaltestelle angesprochen und überredet, ihn zu einer Rock-/Techno-Party im Trentino zu begleiten. Während der Fahrt bot er ihr mehrfach Wasser an, das vermutlich mit Beruhigungsmitteln versetzt war. Dadurch wurde das Mädchen laut den Vorwürfen handlungsunfähig und Opfer sexueller Gewalt.

Die Ermittlungen der Polizei führten innerhalb weniger Stunden zur Identifizierung des Mannes, der später von der Jugendlichen wiedererkannt wurde. Bei einer Hausdurchsuchung wurden IT-Geräte und Medikamente beschlagnahmt, die möglicherweise bei der Tat verwendet wurden.

Der Verdächtige gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. Die Staatsanwaltschaft hat die Untersuchungshaft beantragt, deren Bestätigung durch den Richter noch aussteht.