Schwerer Arbeitsunfall in Naturns

Naturns – In Naturns hat sich in der August Kleeberg-Straße am Montag gegen 11.30 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge wurde ein 56-jähriger Mann nach einem Sturz aus rund zwei Metern Höhe schwer verletzt.

Der Arbeiter wurde vom Team des Weißen Kreuzes samt Notarzt zum Notarzthubschrauber Pelikan 3 gebracht und anschließend ins Bozner Krankenhaus geflogen.