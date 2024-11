Schwerer Bergunfall eines 14-Jährigen am Monte Bondone

Von: fra

Trient – Am heutigen Sonntagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall in den Bergen des Trentinos, bei dem ein 14-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Der Jugendliche stürzte an einem steilen Hang oberhalb von Cimone, am östlichen Monte Bondone, etwa 200 Meter in die Tiefe.

Der Vater des Jungen, der den Vorfall miterlebte, schlug gegen 9.20 Uhr Alarm. Derzeit befindet sich der Junge in einem sehr kritischen Zustand im Krankenhaus Santa Chiara in Trient.

Der Alpine Rettungsdienst reagierte umgehend: Fünf Einsatzkräfte der Station “Trento Monte Bondone” eilten zur Unfallstelle, versorgten den Jungen vor Ort und organisierten seinen Abtransport. Mit einem Hubschrauber wurde der 14-Jährige schließlich ins Krankenhaus gebracht.