Pkw landet im Fluss - Fahrer stirbt

Schwerer Crash auf der Inntalautobahn

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 09:50 Uhr
Unfall Hall
Facebook/Wasserrettung Innsbruck
Von: fra

Hall – Am Samstag, 4. Oktober 2025, kam es gegen 14.40 Uhr auf der A12 Inntalautobahn bei der Ausfahrt Hall-West zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw mit österreichischem Kennzeichen geriet in einer Rechtskurve auf das Bankett, touchierte eine Betonleitwand, kam von der Straße ab, wurde durch die Luft geschleudert und stürzte mehrere Meter in den Inn.

Augenzeugen setzten sofort einen Notruf ab. Die Rettungskräfte konnten das Auto nach Angaben der Wasserrettung etwa 100 Meter flussabwärts lokalisieren. Dort blieb das Fahrzeug rund fünf Meter vom Ufer entfernt auf dem Dach liegen. Schwimmer der Berufsfeuerwehr öffneten die Autotür, doch Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Die Polizei bestätigte am Abend den Tod des Fahrers. Es handelte sich um eine einzelne Person, die zum Unfallzeitpunkt allein im Wagen saß. Die Identität des Mannes wird derzeit noch ermittelt.

Die aufwendigen Bergungsarbeiten führten zu einer Sperre der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck, wodurch sich kilometerlange Staus bildeten. Weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen derzeit.

