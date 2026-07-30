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Drei Personen verletzt

Schwerer Frontalunfall bei Goldrain

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 07:50 Uhr
Blaulicht sym
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: Lukas Unterkofler

Goldrain – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagabend den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte auf der SS38 bei Goldrain erforderlich gemacht.

Gegen 17.15 Uhr kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw und ein Lieferwagen frontal. Die Wucht des Aufpralls hinterließ an beiden Fahrzeugen massive Schäden.

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt und das Weiße Kreuz wurden sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Schlanders gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Goldrain übernahm gemeinsam mit den weiteren Einsatzorganisationen die Sicherung der Unfallstelle, unterstützte die Rettungsmaßnahmen und führte die Aufräum- und Bergungsarbeiten durch. Die Ortspolizei Vinschgau nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Vinschger Staatsstraße.

Die genaue Ursache des Frontalzusammenstoßes ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dank des raschen und koordinierten Zusammenspiels aller eingesetzten Organisationen konnten die Verletzten schnell versorgt und die Unfallstelle sicher abgearbeitet werden

Bezirk: Vinschgau

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