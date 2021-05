Schwerer Motorradunfall in Bozen

Bozen – In der Nähe der Meraner Kreuzung in Bozen auf der Höhe der Q8-Tankstelle hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Gegen 14.30 Uhr sind zwei Motorräder zusammengestoßen. Dabei zogen sich zwei Personen schwere Verletzungen zu. Eine dritte Person wurde leicht verletzt.

Notarzt und das Weiße Kreuz kümmerten sich um die Erstversorgung. Im Anschluss wurden die Patienten ins nahegelegene Krankenhaus eingeliefert.

Ebenso im Einsatz war die Feuerwehr. Die Stadtpolizei kümmerte sich um die Unfallermittlungen.