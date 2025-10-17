Schwerer Porscheunfall bei Meran

Von: luk

Labers – Auf der Straße nach Hafling hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden – eine davon schwer.

Gegen 16.00 Uhr stießen oberhalb der Talstation der Seilbahn nach Meran 2000 ein Sportwagen der Marke Porsche und ein Pkw frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

Eine Person erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen werden. Zwei weitere Personen wurden mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus von Meran eingeliefert.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Sportwagen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Die Ortspolizei Meran untersucht die Unfallursache. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr von Labers, die die Verletzten versorgten und die Unfallstelle absicherten.