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Er wurde verhaftet

Schwerpunktkontrollen greifen: Junger Südtiroler mit Drogen erwischt

Dienstag, 14. Juli 2026 | 09:28 Uhr
14.07.2026 CC Egna
Carabinieri
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Von: luk

Leifers – Die Carabinieri haben in Leifers einen 20-jährigen Südtiroler wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Der junge Mann steht im Verdacht, Suchtgift zum Weiterverkauf besessen zu haben.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Kontrolle in Steinmannwald. Dabei fanden die Exekutivbeamten zunächst eine geringe Menge Haschisch bei dem 20-Jährigen. Eine anschließende Hausdurchsuchung am Wohnsitz des Mannes im Etschtal führte jedoch zu einem deutlich größeren Fund.

Sichergestellt wurden rund 110 Gramm Haschisch, drei Gramm Marihuana, zwei Gramm halluzinogene Pilze, etwa zwei Gramm Amphetamin, zwei Ecstasy-Tabletten sowie eine elektronische Präzisionswaage. Nach Einschätzung der Ermittler deutet der Fund auf eine Tätigkeit im Drogenhandel hin.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Südtiroler unter Hausarrest gestellt. Die beschlagnahmten Drogen werden nun im Carabinieri-Labor in Leifers untersucht.

Die Carabinieri betonen, dass die Festnahme Teil der laufenden Kontrollen zur Bekämpfung des Drogenhandels und -konsums im Unterland ist. Besonderes Augenmerk gelte dabei Bereichen, die häufig von Jugendlichen und jungen Erwachsenen besucht werden.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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