Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerverletzter durch Bauchstich bei Raufereien in Wien
Wieder waren bei Raufereien in Wien Messer dabei

Schwerverletzter durch Bauchstich bei Raufereien in Wien

Dienstag, 19. August 2025 | 13:00 Uhr
Wieder waren bei Raufereien in Wien Messer dabei
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Drei Verletzte haben zwei Auseinandersetzungen mit Messern am Wiener Westbahnhof sowie in der Waffenverbotszone Yppenplatz in Ottakring zur Folge gehabt. Dabei wurde am Westbahnhof laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger ein 37-Jähriger durch einen Bauchstich schwer verletzt, ein 14-Jähriger gilt als tatverdächtig. Wesentlich glimpflicher kamen zwei Männer am Yppenplatz davon, die leichte Verletzungen am Unterarm davontrugen.

Die Auseinandersetzung bei der U-Bahnstation am Westbahnhof begann in der Nacht auf Dienstag rund 20 Minuten vor Mitternacht bei einem Würstelstand. Haßlinger zufolge waren sechs Männer an der Rauferei beteiligt, bei Eintreffen der Polizei blieben aber nur mehr das Opfer, der 37-jährige österreichische Staatsbürger, sowie der 14-jährige Tatverdächtige aus Syrien für die Beamten greifbar. Der Jugendliche versuchte zu flüchten, wurde aber nach kurzer Zeit in der Gerstnerstraße gestellt und festgenommen. Das Messer wurde bei ihm sichergestellt.

Die Berufsrettung versorgte unterdessen den 37-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Er befand sich am Dienstag außer Lebensgefahr, wurde bisher aber nicht einvernommen. Von den vier weiteren Beteiligten fehlte jede Spur. Die Außenstelle Mitte des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen, die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Weitere Rauferei am Yppenplatz

Knapp zwei Stunden zuvor war es in der Waffenverbotszone Yppenplatz in Ottakring zu einer weiteren Rauferei gekommen, bei der ebenfalls ein Messer dabei war. Dabei waren laut Haßlinger zumindest acht Menschen beteiligt, einer soll ein Messer gezogen und einen Kontrahenten am Unterarm leicht verletzt haben. Ein weiterer Beteiligter wurde verletzt. Die Berufsrettung brachte beide in ein Krankenhaus. Sechs der acht Beteiligten, darunter die Verletzten, im Alter von 20 bis 25 Jahren und syrische Staatsbürger bzw. Staatenlose wurden angehalten, zwei befanden sich auf der Flucht. Das Messer wurde nicht gefunden. Anzeigen gab es wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung und wegen Teilnahme an einem Raufhandel.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
95
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
65
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Kommentare
46
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
45
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
42
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 