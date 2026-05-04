Scooter fährt Fußgänger an: Seniorin schwer verletzt

Von: mk

Bozen – Ein schwerer Unfall hat sich am Montagvormittag in der Sassari-Straße in Bozen ereignet. Vor der Don-Bosco-Kirche fuhr ein Scooter zwei Fußgänger angefahren – einen Mann und eine ältere Frau, die beide gemeinsam die Straße überquerten.

Der Unfall hat sich gegen 1030 Uhr ereignet. Im Einsatz stand das Weiße Kreuz. Vor allem die Seniorin hat schwere Verletzungen davongetragen. Bevor sie der Rettungswagen ins Krankenhaus brachte, wurde sie noch an der Unfallstelle von den Sanitätern stabilisiert.

Die Bozner Ortspolizei ermittelt den genauen Unfallhergang.