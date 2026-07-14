Sechs Tote nach Brand in Brüssel gefunden

Von: APA/dpa/AFP

Nach dem Brand auf einer Baustelle in einem Gebäude in der Brüsseler Innenstadt ist ein sechster Toter gefunden worden. Alle Toten seien im selben abgestürzten Aufzug gewesen, sagte eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Mehrere Arbeiter seien in einem Aufzug eingesperrt gewesen, als sich das Feuer im Liftschacht ausbreitete, teilten die Brüsseler Behörden mit. Das unter dem Namen Oxy bekannte Gebäude wird derzeit saniert.

Die Rettungskräfte hätten aus dem Treppenhaus mehrere Menschen in dem Lift gesehen, sich aber zunächst keinen Zugang verschaffen können. “Wir haben Leichen gefunden, können aber noch nicht sagen wie viele”, sagte der Arbeitsrechtsbeauftragte der Stadt Brüssel, Brecht Speybrouck, zunächst vor Journalisten.

Notruf gegen 8.00 Uhr

Bei der Brüsseler Feuerwehr ging nach Angaben eines Sprechers gegen 8.00 Uhr ein Notruf ein. Das Feuer breitete sich vom zweiten Stock auf das erste Obergeschoß, über mindestens einen Liftschacht und auf diesem Wege ins zweite Untergeschoß aus. Die Flammen waren am frühen Nachmittag gelöscht, das Gebäude aber noch nicht wieder vollständig zugänglich.

Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft am Unglücksort. In dem Gebäude sollten Aufzüge eingebaut werden. Die Feuerleute seien zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt, sagte er. Wie der Staatsanwalt weiter sagte, wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden. Die Ursache für den Brand war zunächst ungeklärt. Die Behörde für Arbeitsschutz in Brüssel nahm Ermittlungen auf.

Hunderte Arbeiter am Ort des Geschehens

Auch Verletzte gab es: Zwei Arbeiter haben dem Feuerwehrsprecher zufolge Verbrennungen erlitten und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten einen Hitzschlag. Brüssels Bürgermeister Philippe Close sprach von einem Drama, das tief berühre. Er versprach Unterstützung für alle Betroffenen und dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz. Der belgische Innenminister Bernard Quintin zeigte sich im Onlinedienst X “geschockt”. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Das Oxy-Gebäude in einer Fußgängerzone inmitten der Brüsseler Innenstadt wird derzeit umgebaut. Früher diente es als ein Sitz der Verwaltung der belgischen Hauptstadt, jetzt soll es in ein multifunktionales Gebäude mit Büros, Restaurants, Hotelzimmern und Wohnungen umgewandelt werden.