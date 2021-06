Seilbahnunglück: Carabinieri am Sitz der Firma Leitner

Sterzing – In Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem tragischen Seilbahnunglück am Mottarone, bei dem 14 Menschen ihr Leben verloren, sind die Carabinieri heute im Sitz der Firma Leitner in Sterzing vorstellig geworden. Bekanntlich war der Südtiroler Seilbahnbauer für die regelmäßige Wartung der Anlage verantwortlich.

Im Ermittlungsregister steht auch Enrico Perocchio, der für die Sterzinger Firma tätig ist. Der Ingenieur ist in seiner Rolle als technischer Direktor für die Seilbahn am Lago Maggiore ins Visier der Staatsanwaltschaft gerückt. Diese Tätigkeit übte er neben seiner Anstellung bei Leitner in Sterzing freiberuflich aus.

Die Firma Leitner betont laut Alto Adige online in einer Aussendung, dass man heute den Ermittlern sämtliche Akten zur Anlage von Stresa ausgehändigt habe. “Von Anfang an haben wir größte Bereitschaft bewiesen, mit den Justizbehörden bei der Untersuchung zusammenzuarbeiten.” Die Kontrollen und die Wartungsarbeiten seien nach Vorschriften durchgeführt worden, hieß es in einer Presseaussendung Leitners.

Das tödliche Seilbahnunglück am Lago Maggiore ist offenbar durch die absichtliche Abschaltung eines Sicherheitssystems verursacht worden. Bei dem Unglück starben Familien, junge Paare und zwei Kinder. Der Zustand des einzigen Überlebenden, ein fünfjähriger Bub, hat sich inzwischen verbessert. Er konnte vergangene Woche das Turiner Krankenhaus verlassen, in das er nach dem Unglück eingeliefert worden war.

