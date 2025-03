Selbst im Urlaub sind Wehrleute aus Auer zur Stelle

Vorbildliche Ersthelfer bei Einsatz in Portugal

Von: mk

Auer/Madeira – Wenn man sich mit Herz und Seele einer Sache verschreibt, bringt auch der Urlaub keine Pause: Am Freitag haben zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Auer bei einem Verkehrsunfall in Madeira in Portugal bei einem Verkehrsunfall vorbildlich erste Hilfe geleistet.

Die beiden Wehrleute wurde zufällig Ersthelfer bei einem frontalen Verkehrsunfall in einem Straßentunnel in Madeira, wo sie aktuell ihren Urlaub verbringen.

Nachdem die Wehrleute einen Patienten erstversorgt hatten, sicherte sie die Unfallstelle, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Dank ihrer guten Ausbildung konnten sie rasch und gewissenhaft helfen.

Das Beispiel zeigt: Man kann immer helfen, egal wo man ist.