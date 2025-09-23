Senior in unterkühltem Zustand aufgefunden

Von: mk

Bozen – Die Berg- und Höhlenrettung CNSAS von Bozen sowie der Bergrettungsdienst im AVS sind am Montagabend ausgerückt, nachdem ein älterer Herr im Bereich Kohlern gegen 18.00 Uhr als vermisst gemeldet worden war.

Der Mann war zu einem Spaziergang aufgebrochen, ist dann aber nicht mehr zurückgekehrt. Sofort wurde eine Suchaktion in die Wege geleitet, die Mannschaften durchforsteten die Hänge des Hügels. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bozen war an der Suche beteiligt.

Am späten Abend folgte dann die erleichternde Nachricht. Der Mann konnte in unterkühltem Zustand aufgefunden werden. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Bozner Krankenhaus.