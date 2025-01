Serie von Unfällen in Schladminger Skigebieten

Von: apa

Eine regelrechte Unfallserie hat es am Wochenende in den Schladminger Skigebieten Planai, Hochwurzen und Reiteralm gegeben. Allein von Freitagfrüh bis Samstagnachmittag wurden 13 Vorfälle verzeichnet. Dabei wurden neun Personen verletzt, immer wieder war Alkohol im Spiel, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Neben Skiunfällen gerieten Sportler auch in alpine Notlagen.

Am Freitagvormittag kollidierten ein 68-jähriger Oberösterreicher und ein 61-jähriger Niederländer auf einer Abfahrt, wobei der Niederländer schwer verletzt wurde. Am Nachmittag stürzte ein 41-jähriger Niederösterreicher aus eigenem Verschulden und verletzte sich am Knie. Kurze Zeit später stürzte ein 47-jähriger Urlaubsgast aus Polen durch die Kollision mit einer vorerst unbekannten Person und verletzte sich ebenfalls am Knie.

Notlagen wegen Alkoholkonsums

Am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, musste die Pistenrettung gleich mehrmals wegen alkoholisierter Personen ausrücken. Drei junge Männer, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Sankt Pölten und ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg, waren so betrunken, dass sie nicht mehr alleine abfahren konnten. Einer von ihnen war sogar bewusstlos und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Mehrere Kollisionen auf Skipisten

Auch am Samstag ereigneten sich mehrere Unfälle in den drei Skigebieten. Auf der Hochwurzen kollidierte eine 41-jährige Wienerin mit einem Kind, wobei sie verletzt wurde. Am Nachmittag stürzten zwei Personen, ein 44-jähriger Deutscher auf der Hochwurzen und ein 29-jähriger Niederländer auf der Planai, aus Eigenverschulden. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am späteren Nachmittag kam es wiederum zu zwei Kollisionen mit Fremdverschulden: Ein 46-jähriger Deutscher stürzte auf der Planai nach einer Kollision mit einem unbekannten Skifahrer. Zur gleichen Zeit stürzte auf der Reiteralm eine ebenfalls 46-jährige Deutsche nach einem Zusammenstoß mit einem Unbekannten. Und kurz vor 17.15 Uhr sorgte ein betrunkener Skifahrer auf der Planai für einen Zwischenfall, als er in eine Gruppe von vier Personen fuhr. Dabei wurde laut Polizeiangaben aber niemand verletzt.