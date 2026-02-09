Aktuelle Seite: Home > Chronik > Sesvennahütte wieder eröffnet
AVS ruft Wintersportler zu Vorsicht auf

Sesvennahütte wieder eröffnet

Montag, 09. Februar 2026 | 11:23 Uhr
DSC08718_Sesvennahütte 7.2.2026 (c) Martin Niedrist
Martin Niedrist
Von: mk

Schlinig – Pünktlich zur Wiedereröffnung der Sesvennahütte zwischen dem Vinschgau und dem Engadin über dem Talschluss des Schlinigtals ist die Landschaft weiß. Sommer und Herbst wurden für die Sanierungsarbeiten genutzt, seit 7. Februar sind Übernachtungen wieder möglich. Die offizielle Einweihungsfeier findet am 21. Juni statt.

Am kommenden Wochenende, 14. Februar, startet mit der Marteller Hütte die letzte AVS-Schutzhütte in die Wintersaison. Die beiden anderen AVS-Winterhütten – Meraner Hütte und Dreischusterhütte – haben bereits seit Weihnachten ihren Hüttenbetrieb geöffnet.

Der AVS ruft die Wintersportler dazu auf, die nötige Vorsicht walten zu lassen und Touren sorgfältig zu planen, den Lawinenwarn- und Wetterbericht zu lesen und die nötige Ausrüstung (LVS-Gerät, Lawinenschaufel, Sonde) in den Rucksack zu packen. Seit heuer gilt auch die Helmpflicht für diejenigen, die auf Pisten unterwegs sind. Ebenso gilt der Appell, Wildtiere zu respektieren und daran zu denken, dass eine Flucht im Tiefschnee für sie lebensgefährlich sein kann.

Reservierungen für Übernachtungen auf AVS Hütten sollen über Hut Reservation, das digitale Reservierungssystem der Alpenvereine, vorgenommen werden.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

