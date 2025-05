Sicherheit fängt bei den richtigen Reifen an

Von: mk

Bozen – Gute und richtig gewählte Reifen sind die beste Investition in die eigene Sicherheit und jene anderer Verkehrsteilnehmer. Warum das so ist und was es bei den Auto- bzw. Motorradreifen zu beachten gibt, darauf macht die heurige No-Credit-Kampagne des Verkehrssicherheitszentrums Safety Park aufmerksam.

Es ist bereits die 18. Ausgabe der No-Credit-Kampagne, wobei der Schwerpunkt diesmal auf dem Sicherheitsaspekt korrekte Bereifung liegt.

Mindestens vier Millimeter Reifenprofiltiefe

„Wir empfehlen grundsätzlich eine Mindestprofiltiefe bei Reifen von vier Millimetern. Der italienische Gesetzgeber sieht zwar 1,6 Millimeter vor, doch gilt dieser Wert nur bei trockenen Fahrbahnen und guten Straßenverhältnissen als ausreichend sicher“, erklären Lukas Nothdurfter, der Leiter des Safety Park, und Instruktor Georg Huber.

Reifenalter: maximal vier Jahre

Außerdem sollten gute Reifen nicht älter als vier Jahre ab dem Herstellungsdatum sein. „Bis zum vierten Jahr ist das Reifenmaterial flexibel. Danach wird der Reifen härter, worunter das Gripverhalten auf schlechtem Untergrund leidet“, erklärt Huber.

Reifendruck kontrollieren

Und nicht zuletzt rät Huber, regelmäßig den Reifendruck zu kontrollieren. „Erst der richtige Reifendruck garantiert eine ideale Auflage des Reifens auf dem Untergrund und somit eine ideale Übertragbarkeit von Brems-, Lenk- und Antriebskräften“. Einmal im Monat sollte der Reifendruck am kalten Reifen kontrolliert werden. Der empfohlene Druck könne an der Tür, dem Tankdeckel oder der Betriebsanleitung abgelesen werden.

Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen

„Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, für eine richtige Bereifung des Fahrzeuges zu sorgen. Natürlich sind gute Reifen nicht billig. Die Kosten, die bei einem Unfall entstehen, sind aber weitaus höher – ganz abgesehen von der moralischen Schuld, die nicht in Euro beziffert werden kann“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung

Die No-Credit-Kampagne ist Teil der breit gefächerten Bemühungen des Verkehrssicherheitszentrums Safety Park in Sachen Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das gesamte Angebot kann auf der Webseite des Safety Park www.safety-park.com eingesehen werden.

Die ersten Plakate der heurigen No-Credit-Kampagne werden in Kürze vom Straßendienst des Landes längs viel befahrener Straßenabschnitte angebracht.