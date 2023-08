Sinich: Auto auf Abwegen

Verkehrsunfall in der Katzensteinstrasse

Sinich – In Sinich ist am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Katzensteinstrasse ein Auto über einen Abhang gefahren.

Nachdem der Fahrer (19) einen Stein am Fahrbahnrand touchiert hatte, verlor er die Kontrolle und landete im darunterliegenden Wald.

Glücklicherweise kam er mit leichten Verletzungen davon. Das Auto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Freiberg-Zug Sinich wieder auf die Fahrbahn gehievt. Der Sachschaden ist erheblich.