Skifahrerin weigert sich, Schutzmaske aufzusetzen

Bozen – Die Carabinieri waren in den vergangenen Tagen auch auf den Skipisten des Landes im Kontrolleinsatz und haben dabei einige Verstöße feststellen müssen.

So wurden fünf Personen in den Aufstiegsanlagen ohne entsprechenden Mund-Nasen-Schutz angetroffen. Eine Skifahrerin erwies sich dabei als besonders widerspenstig: Sie weigerte sich, die Schutzmaske auf einem Sessellift im Skigebiet Obereggen auch nach mehrmaliger Ermahnung eines Carabiniere aufzusetzen. Sie wurde schließlich mit einer Geldstrafe belegt.

Ebenfalls in Obereggen wurden drei Personen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit bestraft. Drei junge Wintersportler sind hingegen nach der Schließung der Aufstiegsanlagen auf der Skipiste angetroffen worden. Sie haben damit ihr Leben in Gefahr gebracht, da bereits die Pistenraupen im Einsatz waren. Dieses gefährliche Verhalten bringt eine Geldstrafe von 150 Euro mit sich, erinnern die Carabinieri. Auch in Obereggen ist ein Busfahrer eines privaten Unternehmens ohne Grünen Pass angetroffen worden. Sowohl er als auch sein Arbeitgeber müssen nun die vorgesehene Strafe zahlen.

In den Skigebieten rund um Welschnofen und am Ritten wurden wurden in den vergangenen Tagen rund 100 Kontrollen von Besuchern der Hütten durchgeführt. Dabei wurde eine Person ohne Grünen Pass angetroffen.