Skiunfall kostet 82-Jährigem das Leben

Olang – Ein tragischer Skiunfall hat sich am Montag auf der Olanger Seite des Kronplatzes ereignet. Ein 82-jähriger Tourist aus Deutschland kam dabei ums Leben.

Der Mann ist mit den Skiern den Abhang hinuntergefahren, als er plötzlich die Kontrolle verlor und über die Piste hinaus geriet. Der 82-Jährige prallte gegen einen Bretterzaun, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Andere Skifahrer haben die Szene beobachtet und schlugen sofort Alarm. Gleichzeitig versuchten sie, dem Mann zu helfen. Auch die Pisteneinheit der Carabinieri eilte herbei.

Nachdem das Weiße Kreuz den 82-Jährigen stabilisiert hatte, brachte man ihn ins Brunecker Krankenhaus. Doch sämtliche Bemühungen der Ärzte waren vergebens, die Verletzungen waren zu schwerwiegend: Der Mann starb kurz darauf im Spital.

Die Carabinieri von Olang haben nach dem Unfall Ermittlungen aufgenommen. Auch die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Ersten Erhebungen und den Zeugenaussagen zufolge liegt keine Verantwortung Dritter vor. Die Justiz muss nun entscheiden, ob die Ermittlungen fortgesetzt werden.

Sobald die Staatsanwaltschaft grünes Licht gibt, kann der Leichnam von den Familienangehörigen in die Heimat überstellt werden. Es handelt sich um das erste Todesopfer in der heurigen Wintersaison in Südtirols Skigebieten. In Nordtirol liegt die Zahl der Todesopfer heuer im Winter bereits bei elf.