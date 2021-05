SkyAlps: Erstflug muss um zwei Wochen verschoben werden

Bozen – Am 29. Mai sollte von Bozen erstmals ein Flug der SkyAlps in Richtung Süditalien abheben. Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, wird der Termin wegen Verzögerungen um zwei Wochen auf den 12. Juni verschoben.

Nicht am Bozner Flughafen hakt es, wie die Tageszeitung Alto Adige in Erfahrung gebracht hat, sondern die Ziele in Sardinien, Sizilien und Kalabrien sind noch nicht soweit. Hotels und Strände müssten noch auf die vom Gesetzesdekret der Regierung festgelegten Auflagen vorbereitet werden.

Die Fluggesellschaft SkyAlps, die von Bozen aus Charter- und Linienflüge bedienen soll, hat bislang zwei Flugzeuge von einem Unternehmen aus Kanada angemietet. Die beiden Dash q-400 tragen das Rufzeichen G-Ecoo und G -Ecok.

Laut den Plänen des Präsidenten der Flughafenbetreibergesellschaft, Josef Gostner, soll das Angebot nach und nach ausgebaut werden.

Indes hat der Staatsrat eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts von 2019 bestätigt. Demnach war der Verkauf des Flughafens rechtens. 576 Rekurssteller hatten sich am Verfahren vor dem Verwaltungsgericht beteiligt. Sie wollten den Verkauf der Flughafenbetreibergesellschaft aufgrund der Volksbefragung kippen